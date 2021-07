Krumbachs Unterwelt braucht eine Runderneuerung

Plus Die Bilder einer Spezialkamera aus den Krumbacher Kanalschächten zeigen, was dort alles zu tun ist. Dabei wurde erst ein Teil des Kanalnetzes untersucht.

Rissbildungen, einragende Wurzeln, Einstürze, nicht fachgerechte Anschlüsse: Die Zahl der Schäden an den Krumbacher Kanälen ist groß. Da kommt auf die Stadt viel Arbeit zu - das zeigten auch die Bilder aus der Krumbacher Unterwelt, die jetzt im Bauausschuss des Stadtrats gezeigt wurden.