Mehr als nur Stückwerk: Krumbacher Verein erhält die Silberdistel

Plus Mit einem Haus der Begegnung hat der Krumbacher Verein "Kult" ein wegweisendes Projekt auf die Beine gestellt. Was hinter dem soziokulturellen Zentrum steckt.

Wände streichen, Boden verlegen, Elektrogeräte anschließen: Das klingt nach einer Menge Arbeit - und vieles davon haben Mitglieder des Krumbacher Kulturvereins „Kult“ selbst gemacht. Nicht zuletzt das steht für ein Gemeinschaftsprojekt, das wegweisend für die Stadt im Kreis Günzburg ist. Im Haus „Stückwerk“ finden Gestalter des kulturellen Lebens wie der Kulturverein und der Musikverein, aber auch die Flüchtlingshilfe, die Diakonie, Hebammen oder Yoga-Begeisterte Stück für Stück zusammen. Kunstausstellungen und Konzerte sollen hier stattfinden. Aber auch Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, können hier Hilfe finden. Es ist eine Mischung, die die Idee des „Stückwerks“ verkörpert: Menschen zusammenbringen. Damit das gelingen kann, bedarf es außerordentlichen Engagements - für das die Mitglieder des Kulturvereins „Kult“ mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet werden.