Rewe in Krumbach: Bürgermeister spricht von "schwieriger Entscheidung"

Plus Im Krumbacher Süden könnte ein neuer Markt mit rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Bei den Stadträten gehen die Meinungen zum Projekt stark auseinander.

Ein Rewe-Markt mit rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche und circa 78 Stellplätzen könnte im Krumbacher Gärtnerweg auf einer Teilfläche der Gärtnerei Kleber gebaut werden (wir berichteten). Jetzt wurde die aktuelle Planung im Bauausschuss vorgestellt. Wird das Projekt verwirklicht? Das sei jetzt "eine politische und schwierige Entscheidung" des Stadtrates, erklärte Bürgermeister Hubert Fischer.