Krumbach

vor 27 Min.

Schon 70 Anträge in diesem Jahr: In Krumbach gibt es einen Bauboom

Herbert Haas vom Krumbacher Kachelofen plant den Bau eines Wohngebäudes mit acht Wohnungen an der Südstraße, Abzweigung Nassauer Straße.

Plus Im Krumbach wird so viel gebaut wie noch nie: 2021 gab es schon 70 Bauanträge. Wo aktuell neue Wohnungen und Häuser geplant sind.

Von Monika Leopold-Miller

Es wird kräftig gebaut in Krumbach: Im ersten Halbjahr hatten sich die Mitglieder des Bauausschusses bereits mit 70 Bauanträgen zu befassen. So viele, wie in vergangenen Jahren das ganze Jahr über, sagte Bürgermeister Hubert Fischer. Ein neuer Rekord für die Kammelstadt. Aktuell geht es unter anderem um eine Anlage mit acht Wohnungen.

