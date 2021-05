Krumbach

Warum der neue Hort in Krumbach für die Kinderbetreuung so wichtig ist

So könnte der neue Kinderhort nach einer Entwurfsskizze des Büchele Architektenwerk aussehen.

Plus Die Stadt Krumbach plant einen neuen Kinderhort mit 100 Betreuungsplätzen. Die Kosten liegen bei 4,2 Millionen Euro. Wie der Zeitplan konkret aussieht.

Von Monika Leopold-Miller

"Ein großer Baustein in der Kinderbetreuung, ein Angebot für alle Kinder der Stadt, im Zentrum der Stadt": So beschrieb Bürgermeister Hubert Fischer das Vorhaben der Stadt Krumbach. Der geplante Neubau eines Kinderhorts beim Pfarrheim St. Michael rückt immer näher. Für die Kinderbetreuung in Krumbach spielt dieses Projekt eine Schlüsselrolle.

