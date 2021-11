Krumbach

18:00 Uhr

Welche Straßen und Brücken in Krumbach saniert werden

Auch die Brücke bei SB-Mayer in der Krumbacher Innenstadt soll im Jahr 2022 saniert werden.

Plus Nun steht die Planung der Stadt Krumbach zur Straßen- und Brückensanierung. Wie der Bürgermeister die Reaktionen auf den Einbahnstraßen-Versuch bewertet.

Von Monika Leopold-Miller

„Die Arbeit geht uns nicht aus“, sagt Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer auf Anfrage. Straßen- und Brückensanierungen und der Bau einer Überquerungshilfe in der Nattenhauser Straße: Der Rathauschef erklärt, was sich die Stadt Krumbach für das Jahr 2022 vorgenommen hat. Neubau und Sanierung von Straßen sind für die Stadt eine „unendliche Geschichte“. Zeitweise Verkehrsbehinderungen seien deshalb nicht zu vermeiden. Auch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ging es um Neubau und Sanierung von Straßen im kommenden Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen