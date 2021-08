Ein DDR-Grenzpolizist springt in die Freiheit und landet im Kreis Günzburg

Plus Der DDR-Volkspolizist Conrad Schumann springt in die Freiheit. Krumbach, Edenhausen und Günzburg spielen für ihn eine wichtige Rolle. Sein Leben endet tragisch.

Es ist nur ein einziger Sprung. Doch er bringt den DDR-Volkspolizisten Conrad Schumann in das Rampenlicht der Weltgeschichte. Als die Mauer im geteilten Berlin im August 1961 vor ihrer Vollendung steht, springt Schumann über den Stacheldraht von Ostberlin in den Westteil der Stadt. Welche Wendung würde sein Leben im Westen nehmen? Vielen ist unbekannt, dass Krumbach, Edenhausen und Günzburg für ihn bald sehr bedeutend werden sollten.