Endlich ist eine Lösung für das Münsterhauser Keppeler-Anwesen gefunden

Plus In Münsterhausen soll auf dem Gelände des früheren Keppeler-Anwesens ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Wie die Planung konkret aussieht.

„Das ist eine sinnvolle Nutzung und damit eine sehr gute Lösung“, betonte Münsterhausens Bürgermeister Erwin Haider zur künftigen Verwendung des Keppeler-Anwesens bei der Pfarrkirche. Seit Jahren schon war nach einer Lösung für das leer stehende, ehemalige Brauerei- und Gaststättengebäude gesucht worden. Nun plant das Münsterhauser Unternehmen Grimbacher Georg und Bernd GbR die Errichtung eines Mehrfamilienhauses auf dem Gelände.