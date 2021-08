Mehr Platz für die Fußgänger in Münsterhausen

Plus Versuchsweise soll in Münsterhausen innerorts die Fahrbahn verengt und der Gehweg verbreitert werden. Die Ortsumfahrung sollte noch mehr genutzt werden.

Fahrbahnbreite im Ort, Nutzung der Münsterhauser Ortsumgehung: Verkehrsthemen stehen derzeit in Münsterhausen auf eine vielfältige Weise im Mittelpunkt.