Taubenzucht und Oldtimer-Traktor: Welche Hobbys Anton Hartl heute pflegt

Plus Anton Hartl, der 18 Jahre Münsterhauser Bürgermeister war, feiert seinen 75. Geburtstag. Wie er die Marktgemeinde geprägt hat.

Im Taubenschlag gurren rund 60 Tauben. „Es sind Rassetauben, deutsche Schautauben“ erklärt Anton Hartl, Altbürgermeister von Münsterhausen. Die Taubenzucht ist eine große Leidenschaft des Ruheständlers. Am heutigen Mittwoch feiert er seinen 75. Geburtstag. Und er erinnert sich noch genau, wie ihm sein Vater 1956 auf dem Burgauer Taubenmarkt ein Taubenpärchen gekauft hat.