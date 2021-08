Wohin aufs Örtchen in Münsterhausen?

Plus Warum in Münsterhausen Toiletten bei den Friedhöfen eingerichtet werden und wie die Planung konkret aussieht.

Wo gibt es ein „Örtchen“, wenn man mal muss? Beispielsweise bei einer Beerdigung. Auf den Friedhöfen in Münsterhausen ist das nicht so einfach. Aber jetzt soll es Gespräche mit der Kirchenverwaltung geben.