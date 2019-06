20:00 Uhr

Neues Krumbacher Hotel: Hans Drexels Traum nimmt Gestalt an

Das Projekt „Drexel’s Parkhotel am Schloss“ ist einen wichtigen Schritt weiter. Hans Drexel ist zuversichtlich, dass das Hotel „in einigen Monaten“ eröffnet werden kann

Von Peter Bauer

„Traum“: In der Ansprache von Hans Drexel fiel dieses Stichwort immer wieder. Der Edenhauser Unternehmer sprach von seinem „Traum“, in seinem Heimatort ein Hotel zu bauen. Eine Vision, die ihn gewissermaßen ein Leben lang begleitet habe. Doch die Entwicklung in der Krumbacher Innenstadt, die Neugestaltung der Karl-Mantel-Straße und des Wasserschloss-Vorplatzes sowie die Möglichkeit, das frühere Laber-Gebäude zu erwerben, hat diesen „Traum“ gewissermaßen nach Krumbach gelenkt. „So eine Chance kriegst Du nur einmal im Leben“, betonte Drexel.

Er nutzte entschlossen diese besondere Chance, 2017 erwarb Drexel das Laber-Gebäude, um dort ein Hotel zu errichten. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert. Und Drexel ist zuversichtlich, das „Drexel’s Parkhotel am Schloss“ in „einigen Monaten“ eröffnet werden kann. Eingerichtet werden insgesamt 56 Zimmer sowie drei Suiten. Insgesamt sind rund 130 Betten vorgesehen.

Auch Bewirtung auf dem Wasserschloss-Vorplatz

Geplant ist ein Restaurant-Café mit etwa 100 Sitzplätzen. Ferner wird es auf dem neu gestalteten Wasserschloss-Vorplatz zur warmen Jahreszeit eine Außenbewirtung für ca. 100 Besucher geben. Das Restaurant mit dem Namen „Das Drexels“ wird als eigenes Familienunternehmen geführt. Mitbenutzer des Komplexes ist die Kronenhof Intensivpflege GmbH mit Sitz in Kempten, die 600 Quadratmeter im östlichen Erdgeschoss angemietet hat (wir berichteten). Vom Bauausschuss genehmigt ist ferner die Einrichtung eines Tagungs- und Eventzentrums unmittelbar östlich von Drexels Landgasthof in Edenhausen. Zwischen beiden Einrichtungen soll es eine Shuttle-Verbindung geben. Doch im Mittelpunkt stand am Donnerstag die Freude über den Baufortschritt beim neuen Hotel in der Krumbacher Innenstadt, der „Traum“, der nun Wirklichkeit wird. Drexel dankte allen Mitwirkenden an diesem für ihn persönlich so bedeutenden Projekt. Sein besonderer Dank galt seiner Lebensgefährtin Andrea Riedl, mit der er das Projekt gemeinsam auf den Weg gebracht hat.

Laber sei in Krumbach ein „Begriff“ gewesen und auch „Drexel’s Parkhotel am Schloss“ werde in Krumbach ein „Begriff“ werden, betonte Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer in seiner Ansprache. Mit der Umgestaltung der Karl-Mantel-Straße werde eine Chaussee Wirklichkeit, das neue Hotel sei ein wichtiger Teil davon. Hans Drexel sei im wahrsten Wortsinn ein Unternehmer, der etwas unternimmt.

Andreas Reiter, Prokurist der Firma Bornschlegl Bau, würdigte mit Nachdruck die Leistung aller Beteiligten an Hotelbau und hob die gute Zusammenarbeit hervor. Dem schloss sich Architekt Heinz Luschtinetz mit seinen Worten an. Blasmusikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Musikern aus Edenhausen.

Weitere Informationen zum neuen Hotel in Krumbach und zu Hans Drexel finden Sie hier:

Krumbachs neues Vier-Sterne-Hotel

Vom Metzgerlehrling zum Unternehmer

Neues Hotel in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße

Themen Folgen