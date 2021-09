Thannhausen

vor 52 Min.

Ein Paar aus Thannhausen will Menschen mit Parkinson Mut machen

Die Thannhauserin Manuela Kenia und ihr Partner Dietmar Einerhand sind beide an Parkinson erkrankt. Ihr neues Hobby ist Tischtennis.

Plus Die Thannhauserin Manuela Kenia und ihr Partner Dietmar Einerhand sind beide mit Anfang 50 an Parkinson erkrankt. Seit Kurzen haben sie Tischtennis für sich entdeckt. Wieso das Paar Betroffene inspirieren möchte, am Ping-Pong-Parkinson teilzunehmen.

Von Sandra Haupt

"Es ist gigantisch zu sehen, wie toll die Menschen trotz Krankheit Tischtennis spielen", berichtet Manuela Kenia. "Bei einem Spiel habe ich beobachtet, dass der gegnerische Spieler viele hohe Bälle gespielt hat und ich dachte mir: 'Um Gottes willen, wie soll man die nur kriegen', denn mit Parkinson ist das Einschätzen von solchen Bällen sehr schwer", sagt sie.

