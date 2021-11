Thannhausen

vor 48 Min.

Stadtrat Günther Meindl stirbt plötzlich und unerwartet in Thannhausen

Günther Meindl starb am Samstag im Alter von 66 Jahren plötzlich und unerwartet.

Plus Für die SPD kandidierte Meindl einst als Bürgermeister, inzwischen sitzt er für die Grünen im Stadtrat Thannhausen. Ein Nachruf.

Von Annegret Döring

Fassungslos sind die Menschen in Thannhausen vom plötzlichen Tod von Günther Meindl. Im Alter von 66 Jahren starb er am Samstag ganz plötzlich in seiner Heimatstadt.

