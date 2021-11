Eine Wanderung mit „Räuber und Husar“ im „Himmelreich“ westlich von Augsburg

Im Wald bei Hainhofen begegnen wir der Geschichte des „Schwarzen Reiters“ und Spuren alter Erzschürfgruben liegen am Wegesrand.

Das ist schon eine ganz besondere Mischung: Ein preußischer Husar, der einen berüchtigten Räuber zur Strecke bringt, Spuren einer Römerstraße, Eisenerz-Schürfstellen aus dem späten Mittelalter – und das alles in einem Waldgebiet mit dem faszinierenden Namen Himmelreich. Bei unserer gut 16 Kilometer langen Wanderung ist für reichlich Abwechslung gesorgt.

Tourensteckbrief

Schwierigkeitsgrad: 3 von 5.

Start/Ziel: Am Caritas-Seniorenzentrums Notburga Westheim. Dort gibt auch Pkw-Abstellmöglichkeiten.

GPS-Startpunkt: 48.384024, 10.813615.

Anfahrt: Von der B 300 sind es nur wenige Kilometer nach Westheim, der Ort ist von Augsburg gut mit der Bahn erreichbar.

Streckenlänge: 16,3 Kilometer.

Höhenmeter: 146 Meter.

Belag: Meist unbefestigt-glatt oder unbefestigt-rau. Teils über befestigte Wege und kurze, sehr wenig befahrene Straßenabschnitte.

Gehzeit: Etwa 4,5 Stunden.

Markierung/Orientierung: Unsere Route ist nur teilweise markiert. Eine Wanderkarte im Maßstab 1:50.000 ist hilfreich. Ebenso die GPS-Datei.

Verpflegung/Einkehr: Einkehrmöglichkeiten in Westheim. Aber eine Brotzeit sollte man für die Tour auf alle Fälle mitnehmen.

Geeignet für…: Familien mit größeren Kindern.

Die GPS-Datei zur Tour: Die finden Sie hier.





Der Husar, der berüchtigte Räuber und seine Bande: Diese Geschichte führt zurück ins Jahr 1763. Gerade war der Siebenjährige Krieg zu Ende gegangen, in dem sich Preußen mit seinem legendären König Friedrich II. („der Große“) an der Spitze gegen eine mächtige Staatenkoalition behaupten konnte. Einer der Soldaten Friedrichs war Husar Georg Platzer. Wie der junge Mann aus Stoffenried im heutigen Kreis Günzburg Soldat in der preußischen Armee wurde, überliefert die Legende nicht. Erzählt wird die Geschichte im Buch „Sagen aus dem Landkreis Krumbach und seiner Umgebung“ aus dem Jahr 1956, zusammengestellt von dem damaligen Waltenhauser Lehrer Theodor Jörg.

Sozusagen durch das „Tor zum Himmelreich“ in Hainhofen: Unsere Wanderung hält besondere Augenblicke bereit. Foto: Peter Bauer

Platzer diente in der preußischen Armee Friedrichs des Großen

Der altgediente Kriegsveteran Platzer war mit seinem Pferd unterwegs in seine Heimat, als er sich in den dunklen Winkeln des Waldes westlich von Hainhofen verirrte. Dort trieb die berüchtigte Räuberbande des „Schwarzen Peters“ ihr Unwesen, die, wie Theodor Jörg schreibt, „schon viele Menschenleben auf dem Gewissen hatte“. Im Wald geriet Platzer mit den furchteinflößenden Räubergesellen aneinander.

Der Husar Georg Platzer, der 1763 die Räuberbande des „Schwarzen Peters“ zur Strecke brachte: Daran erinnert diese Gedenktafel. Foto: Peter Bauer

Doch der kampferprobte Husar behielt die Oberhand und nahm die Räuber gefangen. Seine Gefangenen übergab er im nahen Horgau der Justiz. Der Augsburger Rat verfügte, dass dem Husaren, den man „Schwarzen Reiter“ nannte, eine hohe Belohnung ausgehändigt werde. Und in Horgau fand Platzer sein Lebensglück. Er verliebte sich in Lieschen, die Tochter eines reichen Horgauer Bauern, die er bald heiratete. Für 5500 Gulden erwarb er die Taferne in Horgau, er starb dort im Jahr 1805 mit 81 Jahren. Seine Nachkommen leben noch heute dort. Sie führen in Horgau das Flair Hotel Zum Schwarzen Reiter.

Bei unserer Wanderung (wir beginnen in Westheim, das gut mit der Bahn erreichbar ist) erfahren wir auf einer Hinweistafel am Wegesrand von dieser ungewöhnlichen Geschichte.

Im Jahr 1900 wurde ein Ausflugslokal errichtet

Bei der an dieser Stelle vorgeschlagenen Tour können wir aber noch weit mehr als die Begegnung mit der Geschichte des „ Schwarzen Reiters“ erleben. Die Landschaft trägt den Namen Himmelreich. Um 1900 hatte hier der Brauereibesitzer Nicolaus Mayr aus Hainhofen im Bereich weit älterer Gewölbe ein Ausflugslokal errichtet, das er Schwäbisches Himmelreich nannte. Seit 1977 befinden sich im Gebäude eine Weinhandlung und ein Weinmuseum. In diesem Bereich sind wir auf einem sehenswerten Hohlweg („Starenweg“) unterwegs. Zudem führt die Strecke passagenweise durch einen Bereich, in dem sich einst die Römertraße Augsburg-Günzburg befand.

Blick auf die Weinkellerei im „Schwäbischen Himmelreich“. Foto: Peter Bauer

Schließlich führt unsere Zeitreise hinein in die Jahre zwischen circa 750 bis 1000 nach Christus. Vermutlich in dieser Zeit wurde in dieser Gegend nach Eisenerz geschürft. Die Reste von Gruben, die am Wegesrand zu sehen sind, lassen dies ahnen. Vorbei an der Antonius-Quelle und den Schürfgruben führt die Tour dann über einen Walderlebnispfad hinaus aus dem Wald.

An klaren Tagen können wir die Alpenkette sehen, ebenso faszinierend ist der Blick Richtung Augsburg. Bald haben wir dann den Ausgangspunkt unserer Tour in Westheim erreicht.

Der Weg in Kürze

Start/Ziel: Wir beginnen am Seniorenzentrum Notburga in Westheim.

Hainhofen: Nördlich des Heims nach links auf die Straße Am Schmutterhang. Dann nach links auf den Weg nach Hainhofen. Die Schmutterbrücke befand sich zuletzt noch im Neubau, war aber bereits wieder benutzbar. Gegebenenfalls nutzen wir den Weg vor einer Koppel nach Süden und erreichen dann über die Hainhofer Straße Hainhofen.

Markant am Wegesrand: Das Schloss von Hainhofen. Foto: Peter Bauer





Himmelreich: Wir passieren Schloss und Kirche von Hainhofen und gehen auf dem Starenweg weiter nach Westen bis zum Weinkeller „Im Schwäbischen Himmelreich“. Danach halten wir uns nach einigen Häusern im Wald links, dann wieder rechts. Die Wegbeschreibung lässt es ahnen: Die Orientierung bei dieser Tour ist nicht immer ganz einfach. Eine gute Wanderkarte im Maßstab 1:50.000 sollte im Gepäck dabei sein. Sehr hilfreich ist die GPS-Datei.

Römerstraße: Wir nehmen die zweite Abzweigung links, die Wanderung führt uns jetzt einen guten Kilometer weitgehend geradeaus nach Westen. Dann biegen wir bei einer Sitzgelegenheit scharf nach rechts ab. Nach etwa 200 Metern (ebenfalls bei einer Sitzgelegenheit) links. Jetzt sind wir auf einem Terrain unterwegs, auf dem sich einst die Römerstraße Augsburg-Günzburg befand.

„Schwarzer Reiter“: Bei der nächsten Abzweigung links zur Gedenktafel für den Schwarzen Reiter.

Antonius-Quelle: Weiter geradeaus. Dann links und an der zweiten Abzweigung rechts. Wir laufen einen Bogen unweit des Waldrandes bis zur Antonius-Quelle aus.

Vertiefungen zeigen es: Hier wurde nach Eisenerz geschürft. Foto: Peter Bauer

Erzschürfgruben: Von der Quelle wieder in Grobrichtung Norden in den Wald. An den nächsten Abzweigungen zunächst rechts, dann links und erneut links. Am Wegesrand blicken wir auf Reste von wohl frühmittelalterlichen Erzschürfgruben. Wir erreichen eine Kreuzung mit fünf Wegen. Dort nehmen wir rechts den beschilderten Weg Richtung Dachsberg/Hainhofen/Westheim.

Aussichtspunkte: Wir durchschreiten einen Walderlebnispfad und erreichen uns am Waldrand haltend mehrere Aussichtspunkte mit schönen Blickmöglichkeiten Richtung Schmuttertal/Augsburg und Richtung Alpen.

Hainhofen: Den Berg hinab sind wir bald in Hainhofen, dort Richtung Schloss.

Finale: Auf dem Weg, den wir vom Beginn der Tour kennen, zurück zum Ausgangspunkt in Westheim.

Tipps für unterwegs

Kultur:

Kirche St. Stephanus, Hainhofen: Die Geschichte reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Wesentlich neu gestaltet zu Beginn des 18. Jahrhunderts.

Blick auf die Kirche St. Stephanus in Hainhofen. Foto: Peter Bauer

Schloss Hainhofen: Anton Fugger erwarb 1582 die Herrschaft Hainhofen und das Wasserschloss. Fugger ließ ein Schloss im Renaissance-Stil errichten. Heute ist das Schloss in Privatbesitz.

Einkehr:

Verschiedene Möglichkeiten zwischen dem Bahnhof Westheim und dem Ausgangspunkt am Notburga-Seniorenzentrum.

Weitere Höhepunkte

„Schwarzer-Reiter“-Legende: Sie wird auf einer Hinweistafel prägnant erklärt.

Römerstraße Augsburg-Günzburg: Auch dazu gibt es eine gute Erklärung auf einer Hinweistafel.

Erzschürfgruben: In dieser Gegend wurde wohl zwischen circa 750 und 1000 nach Christus nach Erz geschürft. Auf einer Tafel gibt es Erläuterungen.