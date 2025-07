Norbert Rehfuß geht in den Ruhestand: „Die Schüler sind unsere Existenzberechtigung"

Herr Rehfuß, Sie gehen Ende Juli nach 15 Jahren als Schulleiter am Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) in den Ruhestand. Was werden Sie am meisten vermissen?

NORBERT REHFUSS: Meine Schülerinnen und Schüler – und natürlich die tollen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe als Schulleiter immer unterrichtet, das war mir wichtig. Der Unterricht erdet einen. Als Schulleiter bekommst du von den Schülern oft Zustimmung zu hören – aber in der Klasse bin ich nach drei Wochen einfach nur der Englischlehrer, dann verhalten sie sich bei mir wie bei jedem anderen auch. Das ist sehr wohltuend.

