Adventszauber lockt an vier Wochenenden in den Planet-Bambi-Wald

Winterliche Temperaturen und ein perfekt inszeniertes Ambiente: Im Planet-Bambi-Wald an der Ursberger Straße in Thannhausen ist am Samstag im Beisein von Bürgermeister Alois Held und Landrat Hans Reichhart junior der Charity-Adventszauber eröffnet worden. Für Musik sorgten Sängerin Alexandra Jörg und eine Gruppe der Musikvereinigung Thannhausen. Am Sonntag wurde eine ökumenische Andacht auf dem Waldgrundstück gefeiert. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen beiden Jahre wurden heuer die Öffnungszeiten verlängert. Auch an den kommenden drei Adventswochenenden gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Stiftung und Vereine verpflegen die Gäste

Der Adventszauber hat jeweils samstags, 17 bis 21 Uhr, und sonntags, 16 bis 20 Uhr, geöffnet. Jedes Wochenende steht unter einem anderen Motto. In der Kreativwerkstatt gibt es wöchentliche wechselnde Bastelangebote des Kinderschutzbunds, der Familieninsel, des Elternbeirats der Grundschule und der Selbstvertretungsgruppe für Menschen mit Lernschwierigkeiten „Gemeinsam-Stark“. Verschiedene Musikgruppen, darunter Jagdhorn- und Alphornbläser, sorgen für stimmungsvolle Musik. Für die Verköstigung der Besucherinnen und Besucher sorgen die Planet-Bambi-Stiftung und zahlreiche Vereine aus Thannhausen und Umgebung. Der gesamte Erlös des Adventszaubers ist für die Vereins- und Stiftungsarbeit bestimmt und kommt damit gemeinnützigen Zwecken zugute.

