Aichen lehnt Windrad-Standorte ab und schlägt alternative Flächen vor

In den vergangenen Sitzungen hat sich der Gemeinderat in Aichen intensiv mit den geplanten Vorranggebieten für den Bau von Windrädern befasst: Kürzlich gab es in der 60. Gemeinderatssitzung nach erneuter Beratungsrunde das Ergebnis: Auf die vom Regionalverband Donau-Iller in Betracht gezogenen Gebiete „Gessertshauser Wald“ und „Aichen-Buchgeren“ sollen verzichtet werden und werden vom Gemeinderat entschieden abgelehnt. Angeregt wurde vom Gemeinderat, dass als Alternativ-Standort ein neues Vorranggebiet auf den Flurnummern 1293 und 1373, jeweils in der Gemarkung Memmenhausen, vorgesehen ist.

