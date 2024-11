20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Am Montagabend fuhren ein Lkw und ein Pkw auf der Staatsstraße 2027 zwischen Muttershofen und Memmenhausen in südliche Richtung und wollten dann in die Staatsstraße 2525 nach rechts Richtung Balzhausen abbiegen. Ein 26-Jähriger, der mit seinem Pkw von Balzhausen kam, sah die offenbar abbiegenden Fahrzeuge und bog laut Polizei nach links auf die Vorfahrtstraße ab. Hierbei sah er den Pkw eines 18-Jährigen, der die beiden Fahrzeuge verbotswidrig über eine Sperrfläche überholte, nicht. Daraufhin kam es laut Polizei mitten auf der Straße zu einem Zusammenstoß im Frontbereich der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Memmenhausen vor Ort. (AZ)

