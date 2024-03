Aichen

Das sind die Zahlen zum Haushalt der Gemeinde Aichen 2024

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand der Haushalt 2024 im Mittelpunkt. Das Foto zeigt den Aichener Ortsteil Obergessertshausen.

Plus Seit einigen Jahren ist die Gemeinde Aichen schuldenfrei. Die allgemeinen Rücklagen werden im Laufe des Jahres wohl schrumpfen.

Von Josef Jäger

Aichen mit den Ortsteilen Obergessertshausen und Memmenhausen ist eine finanziell gesunde Gemeinde, das wurde in den Haushaltsberatungen im Gemeinderat deutlich. Laut Bürgermeister Alois Kling ist die Kommune nicht nur seit Jahren schuldenfrei. Auch die positive Gesamtentwicklung sei geprägt von einer starken Gemeinschaftsleistung von erfolgreicher Gemeindepolitik und vor allem auch durch bürgerschaftliches Engagement in der ganzen Gemeinde.

Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Zahlen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung standen Zahlen und Fakten im Mittelpunkt der Sitzung: Die VG-Kämmerin Katja Schramm und Bürgermeister Alois Kling gaben das Rechnungsergebnis der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 bekannt. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt: 394.120,37 Euro. Zuführung zur allgemeinen Rücklage: 1.153.656,08 Euro. So werden im Jahr 2024 von der allgemeinen Rücklage 578.750 Euro dem Vermögenshaushalt als Einnahme zugeführt. Der Restbetrag in Höhe von 574.906,08 Euro wird auf der allgemeinen Rücklage verwahrt.

