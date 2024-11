20-jährige Fahrerin eines Sportwagens verursacht Unfall in Winzer

Am späten Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, war eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Sportwagen auf der Aletshauser Straße in Winzer in südwestliche Richtung unterwegs. Laut Polizeibericht verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Eines der geparkten Fahrzeuge wurde durch den Zusammenstoß gegen einen Betonpfosten gedrückt. Durch den Unfall wurde einer der drei Fahrzeuginsassen leicht am Auge verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeugführerin sowie ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. (AZ)

