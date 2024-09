8000 Euro Blechschaden nach Auffahrunfall bei Winzer

Am Freitagnachmittag kam es an der Kreisstraße 8 beim Aletshauser Ortsteil Winzer zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 43-jährige Autofahrerin an einer Einmündung zunächst an, musste dann jedoch verkehrsbedingt nochmals halten. Die nachfolgende 34-jährige Pkw-Lenkerin bemerkte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf das vor ihr haltende Fahrzeug auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. (AZ)

