Aletshausen: Gemeinderat diskutiert Grundsteuer, Windkraft und kirchliche Pflegschaft

Mit vielfältigen Tagesordnungspunkten hat sich in der jüngsten November-Sitzung der Gemeinderat Aletshausen beschäftigt: Grundsteuerreform mit Neufestsetzung der Hebesätze, Übernahme der kirchlichen Pflegschaft Friedhof Winzer, Rechnungsprüfung 2023, Bauanträge, Lob für die Feuerwehr in Haupeltshofen für ein hervorragendes Inspektions-Ergebnis. In diesem Zusammenhang lobte Bürgermeister Georg Duscher die ausgezeichnete Harmonie, die unproblematische Zusammenarbeit und den hohen Leistungsstand aller drei Ortsteil-Feuerwehren.

