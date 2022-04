Burschenverein Aletshausen renoviert sein Vereinsheim

Plus Vor elf Jahren wurde das Domizil des Vereins im alten Feuerwehrhaus außen erneuert. Jetzt stehen die Innenräume an. Wer die Materialkosten übernimmt.

Vor der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Aletshausen absolvierte dieser einen Ortstermin: Es wurde auf Antrag des heimischen Burschenvereins die Schäden im Innern des ehemaligen Feuerwehr-Gerätehauses besichtigt, die dringend einer Renovierung bedürfen. Es sei ein erhaltungswürdiges Fachwerkhaus an der B16 in der Mitte des Dorfes, hieß es hier. Nach Ansicht und Diskussion stimmte der Rat samt Bürgermeister Georg Duscher einstimmig dem Vorhaben des Burschenvereins zu. Die Innenräume können renoviert werden.