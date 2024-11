Aletshausen gedenkt der Gefallenen am Volkstrauertag und ehrt langjährige Vereinsmitglieder

Auch die Gemeinde Aletshausen gedachte am Volkstrauertag in einer würdevollen Veranstaltung der Toten und Vermissten beider Weltkriege. An diesem Tag fand auch die Generalversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft statt.

Vom Vereinslokal Schlosser marschierten die Vereine, angeführt von der Musikkapelle Aletshausen, in einem Fackelzug zur Kirche. Nach der Messe, umrahmt von der Kapelle, fand am Kriegerdenkmal der Trauerakt statt. Stadtpfarrer Josef Baur und Vorstand Max Schwegler sprachen eindringliche Worte. Unter drei Böllerschüssen erklangen das Lied vom guten Kameraden und das Deutschlandlied.

Nach der Rückkehr ins Vereinslokal wurde die Generalversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Aletshausen abgehalten. In seinem Rückblick erwähnte Vorstand Schwegler die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Trotz der zahlreichen Ausgaben des letzten Jahres steht der Verein auf gesunden Füßen.

Ein weiterer Punkt der Versammlung waren Ehrungen. So konnte Vorstand Max Schwegler folgende Vereinsmitglieder ehren: Für 40 Jahre Vereinstreue wurden Josef Bestler, Alfred Kolbinger, Hubert Kolbinger, Josef Lutzenberger, Klaus Morhard und Altbürgermeister Hans Wiedemann mit der Treuenadel und Urkunde ausgezeichnet. (AZ) r.