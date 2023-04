Haushalt beschlossen: Aletshausen ist schuldenfrei und handlungsfähig

Plus In der jüngsten Gemeinderatssitzung wird der Aletshauser Haushaltsplan 2023 vorgestellt. Er zeigt geordnete Finanzen sogar für größere Projekte.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung dominierte auf der Tagesordnung die Beratung des Haushaltsplanes sowie der Erlass der Satzung für das laufende Jahr. Der Haushaltsplan dient als Grundlage für die Entscheidungen der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats für das jeweilige Jahr. Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach (VG) Barbara Fetschele erläuterte gemeinsam mit Bürgermeister Georg Duscher die Rechnungsjahre 2021 bis 2023. Eine größere Ausgabe für 2023 steht allerdings an.

Detaillierten Einblick in Haushaltszahlen gab VG-Kämmerin Barbara Fetschele in ihrem Finanzbericht zuerst rückblickend auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Das letzte Haushaltsjahr gliederte sich wie folgt auf: Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben mit 2.728.150 Euro und im Vermögenshaushalt mit 1.291.300 Euro. Das Gesamtvolumen beziffert sich mit dem Ergebnis von 4.019.450 Euro.