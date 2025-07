Die Gemeinde ist schuldenfrei und geht neue Projekte an

Die Kommunalwahlen in Bayern am 8. März 2026 werfen ihre Schatten voraus: So wurde Aletshausens Bürgermeister Georg Duscher und dem gesamten Gemeinderat nach der Präsentation des Haushaltes 2025 durch die Kämmerin der VG Krumbach, Barbara Fetschele, bewusst, dass es für sie die vorletzte Bearbeitung des Haushaltes ihrer sechsjährigen Amtszeit war. Wie überall in Bayern sind auch in Aletshausen die Sparmaßnahmen schon jetzt spürbar. Erfreulich jedoch für die Gemeinde, dass sie erneut schuldenfrei ist und noch im letzten Jahr vor den Kommunalwahlen einige Projekte über die Bühne bringen beziehungsweise beginnen kann.

