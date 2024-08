Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Aletshausen aus dem Verkehr

Am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Krumbach in der Krumbacher Straße in Aletshausen einen 49-jährigen, alkoholisierten Fahrzeugführer feststellen. Laut Polizeibericht stellten die Polizisten bereits zu Beginn der Kontrolle Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum bei dem Mann fest. Da der Fahrer Alkoholkonsum bestätigte und ein Vortest einen Wert von über 0,5 Promille ergab, führte die Polizei einen beweissichernden Atemalkoholtest bei der Polizeiinspektion Krumbach durch. Die Polizeibeamten verbaten dem 49-Jährigen weiterzufahren. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, so die Polizei. (AZ)

