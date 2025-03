Zweiradfahrer verletzen sich bei Unfall in Aletshausen

Zwei Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall in Aletshausen mit zwei Zweiradfahrern. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden, ein 69-jähriger Radfahrer und eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin, auf einer Straße entlang der Bahnlinie gegen 13.30 Uhr am Freitag in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Nach ersten Ermittlungen kam es beim Überholvorgang durch die Jugendliche zu einer Berührung mit dem Fahrradfahrer. Die Unfallbeteiligten verletzten sich hierbei und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Diagnostik in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der aufnehmenden Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)

