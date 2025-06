Polizei zieht einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

In Edelstetten hat die Polizei in der Simpert-Krämer-Straße einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Demnach führten die Beamten am Donnerstagabend bei einem 39-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, welcher positiv ausfiel. Der Wert soll oberhalb der Grenze von 0,5 Promille gelegen haben. Bei der Überprüfung des Autos fiel weiter auf, dass vermutlich kein Versicherungsschutz mehr für den Pkw besteht. Hierfür stehen weitere Ermittlungen an, so die Polizei. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet den 39-Jährigen neben der Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige noch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

