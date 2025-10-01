Senior fährt betrunken Auto - Cannabis ist auch im Spiel

Am Dienstag unterzog die Polizei gegen 23.35 Uhr einen 68-jährigen Autofahrer in der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei rochen sie deutlich eine Alkoholfahne. Einen Vortest lehnte der Mann ab. Es musste eine Blutentnahme angeordnet werden, so die Polizei. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Beim Umparken des Wagens fiel der Polizei im Innern noch deutlicher Cannabisgeruch auf. Der 68-Jährige räumte einen gelegentlichen Konsum ein. Das Ergebnis der Blutuntersuchung muss nun auch diesbezüglich abgewartet werden. (AZ)
Aichen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden