Alkoholisierter Senior bei Verkehrskontrolle in Aichen erwischt

Aichen

Senior fährt betrunken Auto - Cannabis ist auch im Spiel

In Aichen kontrolliert die Polizei nachts einen Autofahrer. Der roch nach Alkohol. Gelegentlich konsumiere er auch Cannabis, räumte er ein.
    Kiffen ist seit April 2024 mit vielen Vorgaben für Erwachsene legal. Autofahren aber unter Cannabiseinfluss ist tabu.
    Kiffen ist seit April 2024 mit vielen Vorgaben für Erwachsene legal. Autofahren aber unter Cannabiseinfluss ist tabu. Foto: Hannes P. Albert, dpa (Archivbild)

    Am Dienstag unterzog die Polizei gegen 23.35 Uhr einen 68-jährigen Autofahrer in der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei rochen sie deutlich eine Alkoholfahne. Einen Vortest lehnte der Mann ab. Es musste eine Blutentnahme angeordnet werden, so die Polizei. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Beim Umparken des Wagens fiel der Polizei im Innern noch deutlicher Cannabisgeruch auf. Der 68-Jährige räumte einen gelegentlichen Konsum ein. Das Ergebnis der Blutuntersuchung muss nun auch diesbezüglich abgewartet werden. (AZ)

