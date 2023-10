Alpenüberquerung anders: Mit dem Mofa von Breitenthal an den Gardasee

Von Gertrud Adlassnig - vor 52 Min. Artikel anhören Shape

Fünf Männer aus Breitenthal erfüllen sich einen Jugendtraum. Was sie auf ihrer Reise über Alpenpässe und durch den Regen erlebt haben.

Wenn Männer sich einen Jugendtraum erfüllen, dann ist das meist ein Abenteuer. Denn was sich der unbedarfte junge Mensch als prickelndes Erlebnis vorstellt, hat in der Umsetzung doch weit größere Hürden als erwartet. So ging es auch einem Team von fünf Männern um die 30. Als einstige Mofa- und Leichtmopedfahrer schwirrte ihnen, allen voran Michael Roth, eine Idee durch den Kopf, die sie nach rund 15 Jahren endlich in die Tat umsetzen wollten: mit dem Mofa an den Gardasee.

"Der Wunsch war latent immer da, aber es hat sich nie ergeben, dass die Freunde gleichzeitig Lust und Zeit hatten, das große Abenteuer anzugehen", erklärt Michael Roth, warum es so lange gedauert hat, bis die große Fahrt zustande kam. Inzwischen leben die Freunde in einem weiteren Umkreis zerstreut, doch das Vorhaben hat sie immer zusammengehalten. Schließlich hieß es in diesem Sommer: "Jetzt oder nie". Und so machten sich die fünf ans Werk. "Wir holten die alten Maschinen aus Keller und Garage, sie waren ja über mehr als zehn Jahre nicht mehr bewegt worden. Da kam viel Arbeit auf uns zu." Gemeinsam in Breitenthal wurde gereinigt, geschraubt, geölt, um die Mofas fit für die herausfordernde Tour zu machen. "Da hat unser Abenteuer schon begonnen. Die Fahrt selbst war dann noch der Höhepunkt einer mehrere Wochen dauernden Aktion."

