Als 20.000 Schweine auf dem Krumbacher Markt herumliefen

Am 31. August ist es wieder so weit: Krumbach feiert seinen traditionellen Bartholomä-Markt. Was im Kalender nur als kleiner Heiligengedenktag steht, wird in der Stadt zu einem echten Ereignis. Der Markt lockt schon seit Jahrhunderten Händler sowie Besucher in die Straßen. Das Rezept ist einfach: Verkäufer treffen auf Käufer, Tradition trifft auf Moderne – und dabei entsteht diese besondere Atmosphäre, die den Markt so lebendig macht. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Märkte waren schon immer mehr als nur Handel.

Manfred Keller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeitreise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis