Als 20.000 Schweine auf dem Krumbacher Markt herumliefen

Krumbach

Als 20.000 Schweine auf dem Krumbacher Markt herumliefen

Im 14. Jahrhundert wurde aus dem Dorf Krumbach ein Markt. Eine Zeitreise durch sechs Jahrhunderte Handel, Tradition und schwäbische Geselligkeit.
Von Manfred Keller
    Beim Rittlen war der Krumbacher Viehmarkt, der in seiner Geschichte so einige Pferdeauftriebe gesehen hat. Seit dem Jahr 1963 ist dort – direkt gegenüber vom Rathaus – der Omnibusbahnhof in Betrieb.
    Beim Rittlen war der Krumbacher Viehmarkt, der in seiner Geschichte so einige Pferdeauftriebe gesehen hat. Seit dem Jahr 1963 ist dort – direkt gegenüber vom Rathaus – der Omnibusbahnhof in Betrieb. Foto: Stadtarchiv Krumbach, Repro Manfred Keller

    Am 31. August ist es wieder so weit: Krumbach feiert seinen traditionellen Bartholomä-Markt. Was im Kalender nur als kleiner Heiligengedenktag steht, wird in der Stadt zu einem echten Ereignis. Der Markt lockt schon seit Jahrhunderten Händler sowie Besucher in die Straßen. Das Rezept ist einfach: Verkäufer treffen auf Käufer, Tradition trifft auf Moderne – und dabei entsteht diese besondere Atmosphäre, die den Markt so lebendig macht. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Märkte waren schon immer mehr als nur Handel.

