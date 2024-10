Diebe nehmen teure Aluleiter mit

Den Verlust einer teuren Leiter hat ein Mann bei der Krumbacher Polizei gemeldet. In der Mühlstraße in Neuburg an der Kammel haben Unbekannte eine Alu-Steckleiter im Wert von 300 Euro entwendet, teilen die Beamten mit. Sie war im Garten des Geschädigten aufgestellt. Der Eigentümer bemerkte das Fehlen erst nach mehreren Wochen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Personen, die Informationen zu dem Vorfall haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Nummer 08282 9050 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mühlstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis