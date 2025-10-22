Aus zehn Wohnungen in der Krumbacher Bahnhofstraße werden sieben – Bauausschuss stimmt trotzdem zu

Knapp 38 Meter lang, Flachdach, Wohnhausgrundfläche von 276 Quadratmetern und zwei Vollgeschosse: Dieses Einfamilienhaus mit Doppelgarage soll künftig in der Kapellengasse in Krumbach stehen. „Faktisch liegt das Grundstück in einem Mischgebiet“, sagte Stefan Schlosser vom Stadtbauamt in der vergangenen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und sah keine Bedenken hinsichtlich der Bauvoranfrage ab. Einzig Achim Fissl (SPD) stimmte dagegen. „Die Höhe stört, da das Gebäude niedrig ist, je die Hälfte erdgeschossig und zweigeschossig“, so seine Argumentation.

Bürgermeister Hubert Fischer (JW-OL) hatte keine Bedenken. „Das Gebäude ist nicht stadtbildprägend, da es nicht an einer Hauptverkehrsachse liegt“, so der Rathauschef. Positiv sah er zudem, dass dort in der Stadt künftig Wohnraum geschaffen wird, wo bisher niemand gewohnt hat. Ursula Bader (CSU) hatte ebenfalls „nichts gegen den Bau“, da der Standort nicht einsehbar sei.

Der Krumbacher Bauauschuss will mehr Wohnungen

Aktuell wird in der Bahnhofstraße in Krumbach gerade ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus abgerissen. Der Bauherr stellte jetzt den Antrag auf Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnungen sowie mit Garage und Stellplätzen. Das Mehrfamilienhaus hat Grundmaße von 27,50 Meter mal 10 Meter. Die Gebäudehöhe beträgt knapp zwölf Meter und wird mit einem Flachdach abgeschlossen. Es sind vier Vollgeschosse geplant. Das vierte Vollgeschoss wird dabei als Penthousewohnung genutzt.

Der ursprüngliche Antrag im Jahr 2022 sah ebenfalls ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen und einer Gebäudehöhe von 13 Metern vor. „Ich sehe es positiv, die Bahnhofstraße benötigt Gebäude“, meinte Bader. Bürgermeister Fischer würdigte, dass hier grundsätzlich Wohnraum geschaffen werde. Dass es künftig weniger Wohnungen sind, sah er nicht negativ. „Je mehr Nachverdichtung, umso mehr Probleme werden auch im Umfeld geschaffen“, so Fischer.

Veränderungssperre für Grundstück in Hürben verlängert

Fissl sprach von einer gelungenen Nachverdichtung. Der dritte Bürgermeister Klemens Ganz (UFWG) konnte sich mit der baulichen Umsetzung nicht anfreunden und lehnte das Bauvorhaben deshalb ab: Die Bahnhofstraße sei schon immer eine Geschäftsstraße gewesen. Er sprach von einer künftigen Zahnlücke in der Bahnhofstraße, städtebaulich betrachtet hätte man sich hier mehr einfallen lassen müssen. Er bedauerte, dass das „schöne grüne Eck“ bei der Villa aufgerissen werde.

Icon vergrößern Das abgerissene Haus in der Bahnhofstraße wird durch einen Neubau mit sieben Wohnungen ersetzt. Foto: Dieter Jehle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das abgerissene Haus in der Bahnhofstraße wird durch einen Neubau mit sieben Wohnungen ersetzt. Foto: Dieter Jehle

Die Zustimmung aller Bauausschussmitglieder fand dagegen der Ausbau des Dachgeschosses und der Neubau eines Balkons und Gauben an einem Gebäude in der Karl-Mantel-Straße. Baurechtlich ist nun auch die Änderung des Bebauungsplanes „Sommerseite West“ in Attenhausen in trockenen Tüchern. Aus einer bisher als Spielplatz festgesetzten Fläche in diesem Bereich entsteht ein Bauplatz.

Bereits im Dezember 2023 hatte der Stadtrat beschlossen, für ein Grundstück in Hürben im Umgriff des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes am Badweg eine Veränderungssperre zu erlassen. Grund hierfür war der Eingang eines Antrages auf Vorbescheid für die Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle. Seinerzeit wurde festgehaltten, dass diese Maschinenhalle der geplanten städtebaulichen Entwicklung im Krumbacher Osten widerspreche und Bebauungsplan am Badweg Wohnbebauung vorsehe. Da die rechtssichere Abwägung in dieser Angelegenheit noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurde die Veränderungssperre um eine weiteres Jahr verlängert.

Nahwärmeversorgung für Edenhausen ab Mai 2026

In Edenhausen entsteht ein Nahwärmenetz für 44 Hausanschlüsse. Wie Schlosser vom Stadtbauamt mitteilte, habe die Bauarbeiten im August begonnen. Die Inbetriebnahme ist für Mai 2026 vorgesehen. Bürgermeister Fischer ergänzte, dass daneben Haushalte in Attenhausen, Billenhausen und im Neubaugebiet „Reschenberg“ mit Nahwärme versorgt werden.

Neuigkeiten gab es in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses auch hinsichtlich des Schwimmbades. Hier stehe das Ergebnis der Keimuntersuchung noch aus. „Sobald dieses okay ist, wird das Bad geöffnet“, so Fischer. Der Bürgermeister wollte nicht ausschließen, dass es auch in Zukunft immer wieder zu Problemen kommen könne, aufgrund des Alters der Sportstätte. Es werde mehr kommen, war er sich sicher.