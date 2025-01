Balzhauser Tischtennisverein kürt seine Meister

In drei Konkurenzen (Minis, Schüler und Jugend) wurden bei der Tischtennisabteilung des TSV Balzhausen die Vereinsbesten gesucht. Jugendleiter Thomas Baur zeigte sich erfreut über die Anzahl von 25 Teilnehmern. Bei den Kleinsten gingen 14 Kids an den Start. Im Spiel um Platz drei besiegte hierbei Liam Schröder seinen Gegenüber Fabian Gassner mit 3:1-Sätzen. Vereinsmeister wurde Lukas Sörös der im Finale gegen Hannah Strobel mit 3:1-Sätzen die Platte verlies. Bei der Altersklasse der Schüler hatten sich 5 Teilnehmer angemeldet. Drittplatzierter wurde hier Theo Keppeler der sich gegen Sophie Stummböck mit 11:2, 11:9 und 11:6 durchsetzte. Den Siegertitel konnte sich Lena Schneider an ihre Fahnen schreiben. Sie war mit 3:1-Sätzen gegen Nina Schneider die bessere Spielerin an diesem Tag. Leider gingen bei der Tischtennisjugend nur drei Jungs an den Start. Im Endspiel hatte Felix Schneider gegen Leon Stummböck die bessere Tagesform und siegte in drei Sätzen. Bei der Siegerehrung zeigten dann alle stolz die von Johann Greiner vom Gasthof Adler Balzhausen gespendeten Pokale und die dazugehörigen Urkunden.

