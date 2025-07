Erfolgreicher Auftritt beim internationalen Turnier in Österreich

Vom 19. bis 22. Juni 2025 nahm die D-Jugend der Spielgemeinschaft Balzhausen–Mindelzell–Obergessertshausen (U12/U13) zum ersten Mal an einem internationalen Alpin-Trophy-Turnier im österreichischen Montafon teil und stellte sich dem sportlichen Wettkampf. Obwohl nur ein Spiel verloren wurde, erreichte die Mannschaft einen hervorragenden 13. Platz in der Gesamtwertung – angesichts des hochklassigen internationalen Teilnehmerfeldes mit 1.400 Spielern, 47 Vereinen und 5 Nationen eine beachtliche Leistung. Ein vom Veranstalter bestens organisiertes Turnier ging am Samstagabend feierlich zu Ende. Abschließend ist hervorzuheben, dass das Event stets von Disziplin und Kameradschaft geprägt war. Das Trainerteam bedankt sich bei allen Sponsoren, Eltern, Kindern und dem Teammanager für dieses unvergessliche Erlebnis.

