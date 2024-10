In Balzhausen werden Gullideckel herausgehoben

Am Sonntagmorgen ging bei der Polizei gegen 1.45 Uhr die Mitteilung ein, dass auf der St.-Leonhard-Straße in Balzhausen mehrere Gullideckel herausgehoben und auf der Fahrbahn abgelegt wurden. Nach derzeitigem Stand kam es glücklicherweise zu keiner konkreten Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers. Hinweise auf den oder die Täter sind laut Polizei derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

