Kontroverse um Erschließungsbeiträge: Ganz Bayern schaut auf Balzhausen

In Balzhausen sollen 13 Grundstücksanlieger Erschließungsbeiträge bezahlen für die Sudetenstraße, die seit den 1970-er Jahren bereits asphaltiert ist. Als die Bescheide zur Zahlung kamen, fielen sie aus allen Wolken, denn noch im Jahr 2018 sind alle Zahlungspflichtigen der Sudetenstraße von der Gemeinde informiert worden, dass sie keine Straßenausbaubeiträge mehr bezahlen müssten. Jetzt kommt der Fall am Mittwoch, 9. Oktober, im Fernsehen und im Radio, weil es ein Fall ist, mit dem viele Kommunen in Bayern in ähnlicher Form zu tun haben.

