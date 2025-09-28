Kreisjugendfeuerwehrtag in Balzhausen: Nachwuchs überzeugt mit starken Leistungen

Rund 400 Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Günzburg nahmen am Samstag, 20. September, am Kreisjugendfeuerwehrtag in Balzhausen teil. Dabei stellten sie beim Wissenstest und der Bayerischen Jugendleistungsprüfung ihr Können eindrucksvoll unter Beweis. Insgesamt 68 Teilnehmer legten die Bayerische Jugendleistungsprüfung ab. Gleich vier von ihnen überzeugten mit einer fehlerfreien Leistung: Julian Gossner (Oberrohr) sowie Moritz Keppeler, Lukas Gaßner und Felix Schneider (alle Balzhausen). Zudem traten 308 Jugendliche zum Wissenstest in den Stufen 1 bis 3 an, während 43 Prüflinge erfolgreich die höchste Stufe 4 bestanden. Bewertet wurden die Leistungen von zwölf Schiedsrichtern, die aus dem gesamten Landkreis angereist waren.

Die Jugendlichen mit null Fehlern erhielten eine Freifahrt mit der Drehleiter der FFW Thannhausen. Foto: Jugendfeuerwehr Landkreis Günzburg / Manuel Klimkeit

Bei der offiziellen Begrüßung richteten Landrat Hans Reichhardt, Landtagsabgeordnete Jenny Schack und Balzhausens stellvertretende Bürgermeisterin Monika Ritter Grußworte an die Teilnehmer. Alle hoben das große Engagement der Jugendlichen hervor und betonten die Bedeutung der Jugendarbeit für die Feuerwehren. Kreisjugendwart Steffen Baumgart zeigte sich stolz auf die gezeigten Leistungen: Er dankte den Jugendwarten für die hervorragende Ausbildung und den Prüfern für ihren Einsatz. Der Tag in Balzhausen machte deutlich: Der Feuerwehrnachwuchs im Landkreis Günzburg ist bestens gerüstet für die Zukunft.

