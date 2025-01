Lkw-Anhänger stößt bei Balzhausen beim Abbiegen gegen Auto

Einen Verkehrsunfall aus Balzhausen vom Mittwochnachmittag meldet die Polizei. Demnach fuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Norden. Zur selben Zeit war eine Autofahrerin in Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Aichen musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt stark bremsen. Der angehängte Drehschemelanhänger geriet dabei nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. (AZ)

Balzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bremsmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallfolge Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis