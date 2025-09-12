Radreise der Balzhauser TSV-Radler entlang der Ostseeküste

Die Radreise der Balzhauser TSV-Radler führte entlang der Ostseeküste. Den Auftakt bildete die problemlose Anreise zur Hansestadt Lübeck mit der Deutschen Bahn. Nach Travemünde und dem Ostseebad Kühlungsborn führten die ersten beiden Etappen entlang der Küste. Von Stralsund aus wurde die Rügen-Rundfahrt gestartet: Putbus, die „weiße Stadt“ mit klassizistischer Eleganz, Königstuhl bei Sassnitz mit den majestätischen Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund sowie Prora, der geschichtsträchtige Baukomplex mit DDR-Vergangenheit. Per Fähre ging es von Glewitz nach Stahlrode mit herrlichem Panoramablick über den Bodden. Die Route führte weiter von Greifswald bis ins polnische Swinemünde, wo grenzüberschreitendes Radeln mit Ostsee-Flair auf dem Programm stand. Den Abschluss bildete die Fahrt über die Sonneninsel Usedom bis nach Anklam, von wo aus die Heimreise per Bahn erfolgte. Insgesamt legten die Radler bei sonnigem Wetter 720 Kilometer zurück. Das Foto zeigt von links Herbert Wieser, Markus Härtge, Georg Hartmann und Rudi Körper.

