Spiegelbild Mariens

Eine sehr große Schar an Gläubigen zog im Kerzenschein von der Pfarrkirche St. Vitus in Balzhausen zur Blumenfeldkapelle. Feierlich begleitet wurden sie vom Musikverein Balzhausen, dem Kirchenchor und den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine. Die Lichterprozession ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des kirchlichen Lebens in der Pfarrgemeinde Balzhausen und ein Ausdruck gelebter Marienfrömmigkeit, der katholischen Tradition des Dorfes und Zeichen der Verbundenheit. Im Mittelpunkt stand ein Wortgottesdienst samt Festpredigt von Stadtpfarrer Dominic Ehehalt aus Bobingen. Ein herzliches Vergelt´s Gott gilt allen Beteiligten: Prediger Stadtpfarrer Dominic Ehehalt, dem Kirchenchor, dem Musikverein, den Fahnenabordnungen, der Feuerwehr und allen Gläubigen. Ein besonderer Dank geht an jene, die das ganze Jahr über die Pflege der Kapellen übernehmen.

