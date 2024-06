Wenn 65 Prozent der Balzhauser mitmachen, gibt es kostenfreie Glasfaseranschlüsse

Noch bis Ende Juli gibt es in der Gemeinde einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins von der LEW. Das ist aber an Bedingungen gekoppelt.

LEW TelNet verlängert die Vorvermarktung für Glasfaseranschlüsse in Balzhausen bis Ende Juli. Der Grad der Beteiligung an diesem Angebot in Balzhausen entscheidet über die Umsetzung des Glasfaserausbaus, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. So sei eine Quote von 65 Prozent Voraussetzung für den Aufbau eines Glasfasernetzes bis in die Häuser, bei dem LEW TelNet die Investitionen dann eigenwirtschaftlich trägt. Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde sowie Telefon und Fernsehen (IPTV) über das Netz sind dann möglich.

Das Telekommunikationsunternehmen der LEW-Gruppe, berichtetm, dass bis zum 31. Juli Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in der Gemeinde noch einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus bekommen können. Das Angebot ist an einen Vertragsabschluss gekoppelt. Grund für die Verlängerung ist, dass die erforderliche Quote bis Ende Mai noch nicht erreicht wurde. Da LEW TelNet die Investitionen für den Glasfaserausbau vollständig eigenwirtschaftlich trägt, kann das Projekt nur umgesetzt werden, wenn sich bei der Vorvermarktung mindestens 65 Prozent der Haushalte verbindlich für ein LEW Highspeed-Produkt entscheiden. Nun könne man sich nochmals umfassend über den Glasfaserhausanschluss informieren.

Glasfaser für Balzhausen: Wo man sich informieren kann

Kommt die erforderliche Quote auch nach dem verlängerten Vorvermarktungszeitraum nicht zustande, bleibt die Chance für Balzhausen ungenutzt: „Glasfaser steht für Zukunftssicherheit. Der Glasfaserausbau ist ein Standortvorteil für unsere Kommune. Er steigert zudem den Wert der eigenen Immobilie. Deshalb meine Einladung an alle Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen, sich mit dieser Chance ernsthaft zu befassen und die verschiedenen Informationsangebote zu nutzen“, sagt Daniel Mayer, Erster Bürgermeister von Balzhausen.

Jörg Steins, Geschäftsführer von LEW TelNet, ergänzt, dass man bereits in vielen Kommunen den Glasfaserausbau bis in die Häuser erfolgreich umgesetzt habe und auch in Balzhausen für eine zukunftssichere Internetanbindung sorgen wolle. Im Internet lasse sich dies buchen. Außerdem beantworte die Website beantwortet Fragen rund um den Glasfaserausbau und nennt Termine für Video-Live-Calls. In Balzhausen steht in der Hauptstraße 6 das mobile Büro noch bis zum 27. Juni für Beratung zur Verfügung. Es ist dienstags und donnerstags von 10 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Telefonische Beratung gibt es unter der gebührenfreien Servicenummer 0800-5390001. Strom- und Wärmekunden der LEW können sich beim Vertragsabschluss zusätzlich eine Gutschrift von bis zu 150 Euro sichern. E-Learning bis hin zum Streaming von Musik und Serien – und damit für eine jetzt und auch künftig hohe Lebensqualität. (AZ)

