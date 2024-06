Zwei Personen werden bei einem Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall zwischen Balzhausen und Burg werden zwei Personen verletzt. Es entsteht ein Schaden von rund 65.000 Euro.

Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2025, zwischen Burg und Balzhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 65.000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Pkw die Staarsstraße 2025 in Richtung Balzhausen. Kurz nach dem Ortsende von Burg geriet er mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer 32-Jährigen, welche ihrerseits auf der Staatsstraße 2025 in Richtung Burg unterwegs war. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen zur Abklärung in eine Klinik gebracht. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Sperrung der Straße unterstützten die Feuerwehr Balzhausen und Burg. (AZ)