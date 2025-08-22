Hochwasserschutz an der Günz: Bauarbeiten für viertes Rückhaltebecken starten

Der Hochwasserschutz im Günztal schreitet schnell voran. Bereits im Juli 2025 wurde das dritte Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in Frechenrieden durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten in Betrieb genommen. Nun beginnen die Bauarbeiten für das vierte von insgesamt fünf großen Hochwasserrückhaltebecken südlich von Sontheim im Unterallgäu. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber wird das Projekt am kommenden Donnerstag offiziell starten, die Hauptbauarbeiten beginnen dann ab September. Sind die abgeschlossen, ist auch der Landkreis Günzburg nach dem verheerenden Hochwasser vom Juni vergangenen Jahres wieder einen großen Schritt weiter beim Schutz vor den Fluten.

Das Hochwasserschutzprojekt Günztal betrachtet das gesamte Flusssystem der Günz und wird durch den Freistaat Bayern, durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA), umgesetzt. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt, in welchem das WWA die Hochwasserschutzeinrichtungen an der Günz erstellt und der kommunale Zweckverband „Hochwasserschutz Günztal“ den Betrieb der Becken langfristig sicherstellt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Wasserwirtschaftsamtes.

Schneller Fortschritt im Hochwasserschutz: Frechenrieden und Sontheim im Fokus

Drei große Hochwasserrückhaltebecken konnten bereits realisiert und in Betrieb genommen werden, zwei davon gab es schon, als das Hochwasser im Juni 2024 den Landkreis Günzburg überspülte. „Ohne diese beiden Rückhaltebecken hätte es uns im Landkreis noch viel schlimmer erwischt“, hatte Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer anlässlich des Bilanzgesprächs ein Jahr nach dem Jahrhunderthochwasser gesagt. Bis 2030 soll der geplante Rückhalt von insgesamt 7,5 Millionen Kubikmetern für die Günz durch fünf Hochwasserrückhaltebecken mit einem Investitionsvolumen von rund 75 Millionen Euro abgeschlossen sein, schreibt die Behörde.

Zunächst ist jedoch das vierte Rückhaltebecken an. Rund zwei Jahre sollen südlich von Sontheim umfangreiche Baumaßnahmen stattfinden. Dort entsteht ein Erddamm mit einer Länge von rund 990 Metern und einer Höhe von bis zu sieben Metern. Zusätzlich entsteht ein großes Durchlassbauwerk aus Stahlbeton, welches während Hochwasserereignissen mithilfe von Stahlschützen den Abfluss der Östlichen Günz auf maximal zehn Kubikmeter pro Sekunde herunterdrosseln soll. Dadurch werde die Spitze einer Hochwasserwelle regelrecht abgeschnitten, erklärt das Wasserwirtschaftsamt. Von den Auswirkungen des Hochwasserrückhaltebeckens profitieren dann auch zahlreiche unterliegende Gemeinden - bis hinein in den Landkreis Günzburg. (AZ, rjk)