Bauarbeiten in Memmenhausen: Staatsstraße 2027 wird erneuert und voll gesperrt

Am Montag, 22. September, beginnen die Bauarbeiten zum Ausbau der Staatsstraße 2027 nördlich von Memmenhausen. Die Ausbaumaßnahme umfasst neben der Erneuerung und Verbreiterung der stark beschädigten Strecke nördlich von Memmenhausen bis zur Einmündung der Staatsstraße St 2525 auch die Sanierung der Asphaltdeckschicht innerorts in Memmenhausen. Die Arbeiten sollen laut Staatlichem Bauamt Krumbach planmäßig bis Ende November 2025 abgeschlossen werden.

Für die Dauer der Baumaßnahme wird die Staatsstraße 2027 nördlich von Memmenhausen für den Verkehr voll gesperrt. In Memmenhausen ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zeitraum der Herbstferien geplant. Von Süden her ist Memmenhausen weiterhin über die Staatsstraße erreichbar. Anwohner können ihre Grundstücke, mit Ausnahme der Tage, an denen die Asphaltdeckschicht eingebaut wird, erreichen. Über den genauen Asphaltierungstermin in der Ortschaft werden die Anwohner gesondert informiert.

Die Vollsperrung betrifft den gesamten Streckenabschnitt der Staatsstraße 2027 zwischen dem nördlichen Ortsausgang Memmenhausen bis zur Einmündung der Staatsstraße 2525. Der straßenbegleitende Geh- und Radweg ist nicht von der Sperrung betroffen. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert, sie verläuft über die Staatstraße St 2525 Richtung Balzhausen und weiter über die Staatsstraße St 2025 und Kreisstraße GZ 27 Richtung Aichen und zurück. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrungen und Verständnis für entstehenden Beeinträchtigungen. (AZ)