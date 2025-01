„Beim Bäschte“ in Nordhofen wird Musik wieder ins Wirtshaus geholt

Blasmusik wieder ins Wirtshaus holen. Einkehren beim Wirt. Das ist für viele geselliges Beisammensein in Verbindung mit einem kühlen Getränk und deftigem Essen. Gaststätten sind zentrale Orte für das Gemeinschaftsleben und für soziale Interaktionen. An den Tischen wird gelacht, diskutiert und früher wurde dort auch oft musiziert. Heutzutage ist traditionelle Blasmusik in einem Wirtshaus eine Seltenheit und Auftritte sind, wenn überhaupt meist, im Voraus geplant. Damit ging in den vergangenen Jahrzehnten ein ganzes Stück Tradition verloren. Im kleinen Nordhofen wird dem entgegengewirkt.

Verena Sophie Bartenschlager Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Getränke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis