Betrunkener Radfahrer stürzt in Thannhausen

Am Mittwochabend kam es in der Mittelriedstraße gegen 19.30 Uhr zu einem Vorfall mit einem Betrunkenen. Die Sicherheitswacht wurde von Passanten darauf angesprochen, dass eine alkoholisierte Person Passanten anpöbeln würde. Die beiden Mitarbeiter der Sicherheitswacht sprachen den 53-Jährigen an, worauf dieser mehrere Beleidigungen von sich gab. Eine hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Krumbach wurde ebenfalls beleidigt und bedroht. Nach der Personalienaufnahme wurde dem Mann aufgrund seiner Alkoholisierung untersagt, mit dem Fahrrad zu fahren. Er entfernte sich zunächst zu Fuß, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Er konnte jedoch nach etwa 100 Metern dabei beobachtet werden, wie er wieder auf sein Rad stieg und in Schlangenlinien davonfuhr. Da er zunächst einen Radweg benutzte, verloren die Beamten den Radler kurzzeitig aus den Augen. Wenig später fanden ihn die Beamten. Er war von seinem Fahrrad gestürzt. Einen Alkoholtest vor Ort verweigerte er. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle und ordneten eine Blutentnahme an. Zudem leiteten sie ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung entscheidet über den weiteren Verlauf des Verfahrens, so die Polizei. (AZ)

