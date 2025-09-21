Den Alltag bewusster erleben: Lebensmittelcheck und Sinneserfahrungen in Krumbach

Die eigenen Sinne nutzen: Bei Erwachsenen passiert das oft automatisch, ganz ohne darüber nachzudenken. Doch durch technische Hilfsmittel verwenden Menschen ihre Sinne weniger als früher, was dazu führen kann, dass diese verkümmern. Und: „Wenn wir nicht wissen, wie wir Sinne bei Reizüberflutung ausschalten, greifen wir oft zu Substanzen“, sagt Sabrina Weißenberger vom Sozialen Dienst im Landratsamt Günzburg. Wenn man keine Sinneserfahrung im echten Leben machen könne, würden manche Menschen versuchen, das mittels Substanzen zu tun, was bis hin zur Sucht führen kann.

