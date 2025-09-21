Icon Menü
Bewusster Alltag: Sinne schärfen und gesunde Lebensmittel wählen in Krumbach

Krumbach

Den Alltag bewusster erleben: Lebensmittelcheck und Sinneserfahrungen in Krumbach

Im Rahmen der Krumbacher Gesundheitswoche sollen Menschen aufmerksamer durch den Alltag gehen. Wie das im Supermarkt funktioniert, lernen hier schon die Kleinsten.
Von Verena Sophie Bartenschlager
    •
    •
    •
    Martina Merk klärt Kinder und Jugendliche beim „Lebensmittelcheck“ über den Zuckergehalt von Lebensmitteln auf.
    Martina Merk klärt Kinder und Jugendliche beim „Lebensmittelcheck“ über den Zuckergehalt von Lebensmitteln auf. Foto: Verena Sophie Bartenschlager

    Die eigenen Sinne nutzen: Bei Erwachsenen passiert das oft automatisch, ganz ohne darüber nachzudenken. Doch durch technische Hilfsmittel verwenden Menschen ihre Sinne weniger als früher, was dazu führen kann, dass diese verkümmern. Und: „Wenn wir nicht wissen, wie wir Sinne bei Reizüberflutung ausschalten, greifen wir oft zu Substanzen“, sagt Sabrina Weißenberger vom Sozialen Dienst im Landratsamt Günzburg. Wenn man keine Sinneserfahrung im echten Leben machen könne, würden manche Menschen versuchen, das mittels Substanzen zu tun, was bis hin zur Sucht führen kann.

